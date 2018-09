Guillaume Menuet (Citi): "Il n'y a plus de raison pour maintenir des taux d'intérêt d'urgence"

Guillaume Menuet, chef économiste de la banque Citi pour la zone euro, estime que la politique monétaire de la Banque centrale européenne n’est plus justifiée car la région ne traverse plus de crise économique. Toutefois, dans les prochains mois, la Banque centrale européenne ne devrait prendre aucune nouvelle mesure, selon lui.

Mais tout dépend de la trajectoire de l’inflation? La taille de l’output gap est déterminante. La manifestation éventuelle des risques de ralentissement économique au deuxième semestre va ralentir le resserrement de l’output gap, et provoquer un retard de 3 à 6 mois dans la remontée de l’inflation. Si les anticipations d’inflation sont revues à la hausse, cela va apporter de la pression sur les obligations d’État et pourrait provoquer une hausse des taux d’intérêt dès le début de l’été 2019.

• 2011 : rejoint la banque Citi après avoir travaillé pour Bank of America/Merrill Lynch , l’agence de notation Moody’s, 4Cast Ltd, et l’Agence Internationale pour l’Energie.

La Fed est en phase de normalisation et peut se permettre d’augmenter encore ses taux d’intérêt. Jusqu’à la fin juin 2020, la Fed peut encore relever quatre fois ses taux d’intérêt. Une fois cette échéance atteinte, le soutien à la croissance des mesures budgétaires devrait disparaître et la Fed pourrait alors avoir recours, si nécessaire, à des baisses de taux, disposant d’une confortable marge de manœuvre.

La récente hausse des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre (BoE) fut-elle une surprise? Non, pas en août. Mais son attentisme en juin avait surpris certains investisseurs. La BoE signale surtout son désir de mettre fin à des taux d’intérêt d’urgence et d’augmenter ses taux d’intérêt de 0,25% tous les 9 mois. Cela pourrait être retardé à cause des incertitudes liées au Brexit. Cette hausse reste modérée. Une fréquence de neuf mois entre chaque hausse de taux ne paraît pas excessive alors que l’output gap de la Grande-Bretagne est proche de zéro. Un taux à 0,75% se rapproche tout doucement du taux neutre.

De plus, la Grande-Bretagne observe une accélération salariale prononcée en réponse à la dévaluation de la livre sterling et des tensions sur le marché du travail. Cela faisait dix ans qu’elle n’avait pas touché à ses taux d’intérêt. Il y a un problème d’opportunisme pour les banques centrales. La crise est passée, et a montré que la politique monétaire a marché. Mais il n’y a donc plus de raisons pour maintenir des taux d’intérêt d’urgence.