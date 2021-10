HSBC remet l'action Hermès au goût du jour

Le calme était de retour sur les bourses européennes et à Wall Street, où les investisseurs sont revenus en nombre sur les valeurs cycliques. À Paris, Hermès a repris de la hauteur.

Le jeu de sac et ressac s'est poursuivi ce jeudi sur les marchés. La vague, cette fois-ci, était verte et a tenté de récupérer les dégâts de la veille. Ce mouvement similaire d'une séance de forte baisse suivie d'une session de rebond avait déjà ballotté les investisseurs lundi et mardi derniers.