Hyloris s'apprête à sonner la cloche d'Euronext Bruxelles

Il n’en est pas à son premier coup d’essai... Et l’on peut imaginer que ce ne sera probablement pas le dernier. Stijn Van Rompay, co-fondateur et CEO d’Hyloris va conduire sa société pharmaceutique sur Euronext Bruxelles dès lundi prochain. Cela, au terme d’une offre publique qui s’est achevée ce jeudi pour les investisseurs particuliers, lesquels auront droit à 10% des actions qui seront émises. Pour les investisseurs institutionnels, l’offre sera bouclée ce vendredi.

Cap sur la Bourse

Hyloris profite de toute évidence de l’engouement des investisseurs pour les valeurs pharma et biotechs en ces temps de crise sanitaire qui suscite l’émulation parmi les chercheurs scientifiques à l’affût du vaccin qui nous mettra à l’abri du Covid-19. Dans le Bel 20, UCB et Argenx comptent parmi les rares actions à évoluer dans le vert depuis le début de cette année.

Avec une dette financière de 15,6 millions d’euros à fin 2019 plus élevée que ce que renfermait sa trésorerie (11,2 millions d’euros) et surtout que les coûts induits par les recherches ont explosé ces derniers mois, on peut imaginer que les banquiers ont conseillé à la société établie à Liège de privilégier d’autres sources de financement pour ses affaires. "Le conseil d’administration a passé en revue toutes les opportunités. Le choix s’est porté sur la Bourse qui pourrait lui fournir entre 50 et 70 millions d’euros", explique Stijn Van Rompay. "Du côté des investisseurs en actions, il y a une fenêtre d’opportunité. Nous la saisissons".