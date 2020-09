Ian Bremmer, nouveau gourou financier?

Un stratège géopolitique qui devient une espère de gourou financier, c’est rare…

L’Américain Ian Bremmer, 50 ans, est une figure reconnue en matière de géopolitique. Il est le fondateur et président de la société de consultance Eurasia Group, il est l’auteur de nombreux livres et chroniqueur dans de nombreuses publications (dont L’Écho). Pour l’hebdomadaire Barron's, sorte de bible pour les investisseurs américains, on peut même le considérer aujourd’hui comme un stratège financier.

Dans une interview, Bremmer prévoit une récession globale, plus dramatique que celle de 2008. Ce ne sera toutefois pas une Grande dépression comme dans les années 30. «Nous sommes beaucoup plus riches maintenant. La crise a un effet transformateur avec un déplacement technologique qui sera important pour de larges couches de la population. Je ne suis pas quelqu’un qui désespère, car je constate toute cette innovation. Les entreprises les plus touchées sont les moins innovantes.»

Bremmer s'inquiète de ce point de non-retour qui a été franchi dans la guerre froide technologique entre la Chine et les États-Unis.