"Il est dangereux d’ignorer les actions de croissance"

Chocs de prix

Une situation que craignent les investisseurs, car la stagflation (croissance faible et inflation élevée) a généralement coïncidé avec des périodes de performances faibles sur les marchés financiers . "Les facteurs les plus menaçants ne sont apparus que récemment, et leur niveau est encore loin de ce que nous avons connu il y a cinquante ans".

À plus long terme, il estime également possible d’assister à des chocs inflationnistes plus importants, notamment au vu des pénuries qui s’annoncent au niveau de certaines matières premières. "En outre, plus nous attendrons pour introduire une taxation plus dure du carbone, plus son impact sera inflationniste quand elle sera instaurée. Sur le long terme, nous tablons sur une inflation qui devrait s’établir entre 2 et 3%".