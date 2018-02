Pour Didier Saint-Georges (Carmignac), les conditions des marchés ont changé et vont apporter de l’instabilité.

Didier Saint-Georges, managing director et membre du comité d’investissement de la firme de gestion française Carmignac, était l’orateur invité de la cérémonie Fund Awards, organisé par L’Echo et De Tijd mercredi dernier. Il a souligné que les conditions de marché ont fortement changé cette année, avec des banques centrales qui n’offrent plus le même soutien qu’auparavant.

Est-ce que la récente correction des marchés a fait apparaître des risques?

En effet. Il existe des risques cachés sur les marchés actuellement. Car depuis des années, les marchés ont évolué sans notion de risque à cause de la prise en charge des banques centrales. Celles-ci ont créé une véritable distorsion des prix de marchés, qu’elles ont assumée, considérant que la bonne tenue des marchés est de toute façon favorable à l’économie. Une des caractéristiques de cette absence de perception des risques fut la confiance d’acheter tous les creux de marché qui représentaient une opportunité car les intervenants, à bon droit, s’étaient convaincus de l’adage "the trend is your friend".

"On entre dans une période d’instabilité inévitable, pour passer d’une ère anormale vers des marchés normaux." Didier Saint-Georges Managing Director, Carmignac

La très faible volatilité a été le marqueur de cette croyance en l’absence de risque sur les marchés. Et cela a créé des risques cachés, car la faible volatilité et les très faibles taux d’intérêt ont fait prendre aux investisseurs de plus en plus de risques pour obtenir un rendement supérieur, avec le blanc-seing des banques centrales. Mais désormais, celles-ci retirent petit à petit leur intervention. Les marchés ont du mal à traduire cette transition en termes de risques. Ils ont encore le sentiment que les banques centrales seront là en cas de besoin. Mais celles-ci, rassurées par la santé économique, n’ont plus peur des marchés. Les investisseurs doivent se rendre compte que les banques centrales ne viendront plus au secours des marchés à la première secousse. La correction de 10% que l’on vient d’observer montre que les banques centrales ne réagissent plus comme en 2016. On rentre dans une nouvelle ère, où les marchés vont devoir juger eux-mêmes du risque sans le soutien des banques centrales.

Cela va-t-il prendre du temps?

Cela va prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois. On ne change pas des perceptions de risque qui se sont installées depuis des années en quelques jours. On entre dans une période d’instabilité inévitable, pour passer d’une ère anormale en termes de prix des actifs, de volatilité et de sécurité apportée par les banques centrales, vers des marchés normaux.

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

De plus, une nouvelle donnée doit être intégrée par les marchés. L’inflation, en particulier aux Etats-Unis, a provoqué des secousses sur les marchés récemment.

Le paradoxe est que la présence continue et rassurante des banques centrales sur les marchés venait de leur échec à relancer la croissance et l’inflation. Aujourd’hui, comme l’économie va mieux et l’inflation remonte, les banques centrales sont poussées à sonner l’heure de la mission accomplie. De plus, il est toujours difficile de faire la part entre l’inflation conjoncturelle et l’inflation structurelle. Il n’est pas certain aujourd’hui qu’on revienne à de l’inflation structurelle. Car les sources de celle-ci restent encore très faibles. Il reste des forces de désendettement très fortes car le taux d’endettement global n’a cessé d’augmenter, et celles-ci sont désinflationnistes. Le Japon est un bel exemple de l’impact d’un endettement très fort sur l’inflation structurelle. Par ailleurs, le nouveau modèle économique de distribution, l’amazonification du monde, est très désinflationniste.

Le vieillissement de la population est aussi désinflationniste. Il est ainsi plausible qu’on soit engagé dans une longue période où l’inflation reste basse, mais subisse des pics conjoncturels dus à des effets de base, ou des hausse de prix des matières premières comme le pétrole. Or, quand vous regardez l’inflation et les prix des matières premières il y a un an, vous pouvez vous dire qu’effectivement, dans les mois qui viennent, les chiffres mensuels d’inflation vont augmenter. Et il est difficile pour les marchés d’adopter une attitude sereine face à cela, car il leur faut faire la part des choses entre la réalité constatée et le raisonnement en tendances. À court terme, cela va amener de l’instabilité sur les marchés d’actions et d’obligations.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’investisseur?

Je ne suis pas sûr que cela indique nécessairement le début d’un marché baissier sur les marchés d’actions et les marchés d’obligations. On rentre probablement dans une période d’instabilité, qui pourrait déboucher sur une croissance globale qui commence simplement à légèrement ralentir. La Chine va probablement commencer à ralentir d’ici la fin de l’année. Il n’est pas certain que l’impact de la réforme fiscale aux Etats-Unis accélère le cycle autant que les marchés ne le croient. Les marchés obligataires pourraient ainsi se stabiliser, après avoir retrouvé des vrais prix de marché. Et les marchés d’actions ne seraient pas forcément baissiers dans ce contexte, mais le leadership sectoriel pourrait changer radicalement. Ces deux dernières années, les valeurs cycliques ont tiré la tendance. Mais si la croissance globale commence à décevoir, les valeurs cycliques ne vont plus bien performer. Les valeurs à forte visibilité et qui surperforment durant une croissance qui ralentit vont se distinguer. On pourrait assister à une rotation sectorielle très forte.

Est-ce que l’investisseur doit devenir plus opportuniste?

Je le pense. On va revenir à la gestion des risques. On était arrivé en 2017 à un stade ultime où vous ne pouviez même plus "acheter les creux de marchés" car il n’y en avait plus. Cette phase-là a atteint ses limites. Pour les investisseurs, cela ne signifie pas nécessairement des mauvaises nouvelles. Le retour de la volatilité oblige à gérer activement ses placements, à décider quels risques vous voulez prendre.

L’année passée, le marché des changes a pris les investisseurs par surprise, en particulier la hausse de l’euro face aux autres devises. Faut-il encore attendre ce genre de surprise cette année?

L’an dernier, il s’est passé quelque chose de fondamental. Le programme électoral de Donald Trump promettait deux choses en même temps, renforcer la croissance économique américaine et réduire le déficit commercial. Mais il a fallu attendre la fin de l’année pour obtenir la réforme fiscale et Donald Trump n’a pas pu bien sûr mettre en œuvre toutes ses menaces de politique protectionniste. Dans le même temps, le risque politique s’est éloigné en Europe après les élections présidentielles françaises, et la balance commerciale européenne a continué de s’améliorer alors qu’elle s’est détériorée aux Etats-Unis. La dynamique s’est donc inversée en faveur de l’euro. Cette année, je pense que cette dynamique reste présente. L’Europe va mieux, et les Etats-Unis aggravent leurs déficits. Ce sera moins une surprise. Après avoir monté jusqu’en 2016, le dollar peut poursuivre sa phase baissière sur plusieurs années. Et à 1,25 USD, voire 1,30 USD, la plupart des grandes entreprises européennes n’ont pas trop de problèmes à vivre avec un euro fort. Le renminbi et le yen pourraient aussi s’apprécier face au dollar.

Faut-il s’inquiéter d’un taux américain à 3%?

La hausse des rendements des Treasuries ne repose pas seulement sur l’inflation, mais aussi sur un équilibre nouveau entre offre et demande, au moment où la Federal Reserve réduit son bilan et où le gouvernement américain va augmenter ses besoins de financement. Ce télescopage amène un problème de repricing. Mais au-delà du court terme, la question sera d’estimer si cette phase d’instabilité renforce la perspective d’un ralentissement économique, ou pas. En 1987 par exemple, on avait vu un scénario où les marchés avaient fort monté malgré des marchés obligataires très faibles, jusqu’à un moment où la hausse des taux d’intérêt avait provoqué un sérieux problème de valorisation des actions. Mais l’économie réelle était demeurée très solide. La Bourse avait ainsi corrigé en octobre, mais dès l’année suivante, elle s’était bien comportée. Après des années où les marchés ont été tirés par la liquidité, on en revient donc bien enfin à la lecture du cycle économique.