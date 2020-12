"Il faut se méfier de l’unanimité sur les bourses"

Les actions japonaises, l’or et les obligations chinoises font l'objet des principaux paris pour 2021 de Pictet Asset Management.

"Pour 2021, je pense que le plus grand risque est certainement le consensus entourant les marchés d’actions", souligne Luca Paoline, stratégiste en chef de Pictet Asset Management. A la sortie d’une récession profonde, pratiquement aucun marché boursier ne peut aujourd’hui être considéré comme étant valorisé de manière attractive. "Les marchés ont déjà anticipé en grande partie l’amélioration de la conjoncture et l’important rebond des résultats attendu pour 2021. Nous attendons une certaine normalisation des rapports cours/bénéfice d’autant que les attentes seront beaucoup plus modérées pour les exercices suivants."

Soutien monétaire

Il s’attend également à des surprises positives sur les chiffres de croissance, qui pourrait rebondir à plus de 6% au niveau global. Dans l’ensemble, il estime que les actions américaines possèdent des perspectives plus favorables que les européennes. "L’Europe reste une inconnue majeure, avec une performance qui est souvent liée à l’amélioration de la croissance globale, mais des incertitudes demeurent quant à la gestion de la pandémie et quant à la mise en place du plan de soutien."

Ce qui ne constituera pas une incertitude sera la politique des banques centrales, qui resteront accommodantes et ne prendront pas de risque pour ne pas perturber la reprise. "Le rythme d’expansion de leur bilan va toutefois se ralentir, et un risque serait d’avoir une reprise généralisée qui pousserait les gouvernements à devenir complaisants et diminuer leur soutien économique."

Pari japonais

Au niveau de la stratégie d’investissement, Luca Paolini souligne que le marché japonais constitue actuellement sa plus forte conviction. "C’est essentiellement un marché qui reste bon marché et qui va être exposé sur la reprise des dépenses d’investissement".