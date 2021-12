"Il n'y a pas d'urgence pour la Banque centrale européenne"

À l’occasion de la présentation des prévisions économiques de Candriam, son chef économiste Anton Brender souligne que l’épidémie est aujourd’hui quatre fois moins mortelle qu'à ses débuts , en grande partie grâce aux progrès réalisés dans les campagnes de vaccination. "Pour ce qu’on en sait, Omicron est plus contagieux, mais semble moins létal que la version précédente du virus, et il ne devrait pas provoquer des confinements sévères".

Europe en forme

En Europe , Florence Pisani, directrice de la recherche économique, souligne que certains pays et secteurs sont aujourd’hui revenus sur leur niveau d’activité d’avant la crise, tandis que d’autres sont encore loin d’avoir retrouvé une activité normale.

La croissance est attendue autour de 4,3% en 2022 avec une inflation de 2,9% . "Les hausses de salaire restent encore très modérées en Europe, et il n’y a donc pas d’urgence pour la BCE de resserrer brutalement sa politique monétaire . Au niveau des gouvernements, il y a une prise de conscience que l’effort budgétaire va devoir rester soutenu, avec une normalisation des niveaux d’endettement qui ne devrait pas intervenir rapidement".

Cure chinoise

La Chine va enregistrer une croissance autour de 4,9% en 2022. "Depuis plusieurs années, les autorités réduisent leurs crédits aux promoteurs immobiliers et aux ménages. C’est un mouvement sain, mais qui va pousser certains promoteurs vers la faillite. Et vu la taille de ce secteur (30% du PIB chinois), c’est un problème majeur pour l’économie chinoise qui va devoir être compensée par une hausse de la demande dans d’autres secteurs. Il s’agit d’une manœuvre délicate qui remet en question la capacité de croître de l’économie chinoise".

Enfin, les États-Unis continuent de montrer une activité économique soutenue , avec une demande de services qui s’est normalisée depuis le milieu de l’année 2020. La croissance est attendue à 3,9% en 2022. "Il n’y a jamais eu autant de démissions volontaires et de postes vacants sur le marché du travail, ce qui provoque une pression importante à la hausse des salaires ". Anton Brender pointe également une forte augmentation des loyers comme un autre facteur soutenant la hausse des prix.

Inflation américaine

"Dans l’ensemble, l’inflation va rester élevée, et se maintenir autour de 4,6% pour l’ensemble de l’année prochaine, avec toutefois une baisse progressive depuis les sommets qui seront atteints durant les prochains mois. L’accélération du tapering de la Fed vise à convaincre les marchés qu’elle ne se laissera pas dépasser, et qu’elle pourrait relever son taux dès le printemps de l’année prochaine". Un élément qui devrait jouer en faveur d’une hausse des taux longs vers 2,25%-2,5% d'ici à la fin 2022, et favoriser l’appréciation du dollar durant les prochains mois.