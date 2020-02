James Ashley, directeur de la stratégie internationale chez Goldman Sachs Asset Management, estime que personne, parmi les économistes et les épidémiologistes, ne sait combien de temps va durer l’épidémie de coronavirus (Covid-19) . "Essayer de prédire l’impact du coronavirus sur la croissance économique mondiale est malhonnête, alors nous devons rester humbles et réagir aux données de santé mais aussi économiques, comme les indices PMI", explique-t-il.

"Nous savons qu’ un impact négatif du coronavirus aura lieu au premier trimestre , même s’il y a une reprise au second trimestre. Il y aura une perte permanente de production. Les Chinois, qui voyagent beaucoup durant les premiers mois de l’année, vont arrêter. Les hôtels, les loisirs, les restaurants qu’ils auraient consommés à cette période-là ne vont pas être reportés au second trimestre", nuance-t-il.

"Alors, la croissance économique mondiale sera plus faible, même si on ne connaît pas la magnitude de l’impact. Mais cet événement arrive alors que celle-ci se montre robuste, car elle doit accélérer modestement cette année , selon nos prévisions", indique-t-il encore.

Pas d’ajustements

Dans ce contexte de croissance économique robuste, James Ashley estime que, du point de vue de l’investisseur, des ajustements ne sont pas nécessaires. "Il ne faut pas s’attendre à une correction des marchés et attendre une opportunité pour prendre plus de risques, car on ne sait pas quand le marché va toucher un fond. Mais il ne faut pas voir non plus le moment comme une opportunité pour réduire son risque en vendant ses actions et en rachetant des obligations", conseille-t-il.