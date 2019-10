Il y a 90 ans, le krach

Le 24 octobre 1929, Wall Street connaît un "jeudi noir". Le Dow Jones perd environ 11% en début de séance. Commence alors ce qui deviendra l'un des pires krach boursiers de l'histoire des marchés.

C'était un jeudi... en 1929. Ce 24 octobre - qui restera à jamais gravé dans les mémoires comme le "Black Thursday" - est le point de départ de l'un des plus importants krachs boursiers à Wall Street et mènera à la crise économique connue sous le nom de la "Grande Dépression". La séance en elle-même est historique: dès les premiers échanges, la panique s'empare des investisseurs et fait plonger les indices boursiers. Plusieurs milliards de dollars s'envolent en quelques heures. Le Dow Jones perd jusqu'à 11%.

Les grands banquiers de l'époque se retrouvent alors chez JP Morgan pour une réunion de crise. Ils décident d'intervenir eux-même en achetant massivement des titres afin de stopper l'hémorragie. Ce qui semble fonctionner. Du moins dans un premier temps... Quand la cloche de clôture résonne à Wall Street ce jour-là, le Dow Jones termine sur une baisse de 2,09%. Quelque 12,9 millions de titres ont été échangés en une seule séance. Soit le triple de la moyenne à l'époque. Du jamais vu.

-11% Un "jeudi noir" pour le Dow Jones Le jeudi 24 octobre 1929, le Dow Jones perd jusqu'à 11% avant l'intervention des grands banquiers de l'époque. Il terminera la séance sur une baisse d'environ 2%, avec des volumes d'échanges trois fois plus importants que la moyenne.

Si la séance de vendredi et samedi matin - une demi-session avait lieu chaque samedi à l'époque- furent plus calmes, tout s'accéléra les deux jours suivants. Le lundi 28 ("Black Monday") et le mardi 29 octobre (Black Tuesday), le Dow Jones perd respectivement 13,5% et 11,7%.

La "folie spéculative" des années '20

Comment en est-on arrivés là? Remettons-nous dans le contexte. Durant les "années folles", les États-Unis connaissent une forte croissance économique. La production industrielle tourne à plein régime et les entreprises voient leurs bénéfices s'envoler. En Bourse, les actions grimpent à une allure exponentielle. "Entre août 1921 et septembre 1929, l'indice S&P bondit de 385%. Rien qu'entre septembre 1928 et septembre 1929, il gagne environ 50%", rappelle Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management.

"Nous étions dans un contexte de spéculation boursière avérée. Les gens ne se préoccupaient plus de la valeur des sociétés dans lesquelles ils investissaient. Ils voulaient juste profiter de la vague" Eric Dor Directeur des recherches économiques à l'IESEG School of Management

Pour lui, le facteur déclenchant de cette envolée boursière - et qui provoquera ce krach de 1929 - est la "folie spéculative" qui régnait à l'époque. "Nous étions dans un contexte de spéculation boursière avérée. Les gens ne se préoccupaient plus de la valeur des sociétés dans lesquelles ils investissaient. Ils voulaient juste profiter de la vague". Une spéculation possible grâce à un nouveau système financier qui permettait d'acheter des titres à crédit. C'est-à-dire que les investisseurs pouvaient miser seulement 1/10 du montant total investi.

CARTE BLANCHE | Quatre krachs boursiers et la menace écologique

Mais tout ceci a bien sûr une fin. Les semaines précédant le krach, la croissance économique connaît des signes de ralentissement. En Angleterre, la faillite de l'homme d'affaires Clarence Hatry provoque des remous. Les capitaux étrangers commencent à sortir de la Bourse de New York. La Réserve fédérale américaine annonce de son côté une hausse de son taux directeur. La confiance est brisée.

Les leçons à retenir

"Il s'agit d'un cas classique" dans l'histoire des marchés, souligne Eric Dor. "Les investisseurs ne se basent plus sur les fondamentaux, les taux d'intérêt remontent et les actions finissent par chuter". Il rappelle également qu'à l'époque, la Réserve fédérale n'est pas intervenue. "Aujourd'hui, les banques centrales sont plus conscientes qu'en plus de leur mandat traditionnel, elles sont aussi des stabilisateurs financiers".

Vue en plein écran La situation a bien changé pour les banquiers centraux comme Jerome Powell, l'actuel président de la Fed ©Bloomberg

L'économiste estime qu'il y a deux volets à retenir de ce krach: un aspect préventif et un aspect curatif. "Les banques sont bien mieux surveillées et il n'est plus possible d'acheter des actions à crédit. D'un autre côté, les banques centrales ont appris ne pas laisser la situation s'envenimer en apportant la liquidité nécessaire. Comme ça a été le cas avec la crise de 2007". C'est pourquoi il pense qu'un tel événement n'est plus vraiment possible aujourd'hui, évoquant également la fermeture de la Bourse en cas de trop forte volatilité.