Inflexible, Super Mario reste aussi déterminé qu'à ses débuts

Fidèle à lui-même

"Il est resté fidèle à lui-même, insensible aux critiques", constate Nicolas Forest, pour qui le dernier acte majeur du président de la BCE s'est déroulé en septembre. "Cette conférence de presse a montré une fois de plus l’immense maîtrise de Mario Draghi en matière de faits. Agréablement décontracté, sans prétention, analytique et factuel. C'est ainsi que Draghi s'est comporté au cours des huit dernières années et c'est ainsi qu'il a répondu aux questions" ce jeudi, ajoute de son côté Carsten Brzeki.

"Ne jamais abandonner"

Pressé à plusieurs reprises de donner sa vision personnelle sur son mandat à la tête de la BCE, Mario Draghi n'a pas souhaité (pour le moment?) exprimer un quelconque regret ou fierté. "Vous ne pouvez pas changer le passé, à moins d'être historien". Avant de concéder que l'expérience a été "très intense, profonde et fascinante". "S'il y a une chose dont je suis fier, c'est la manière dont le Conseil des gouverneurs et moi-même avons constamment respecté notre mandat. C'est quelque chose dont nous pouvons collectivement être très fiers. D'une certaine manière, c'est une partie de notre héritage: ne pas abandonner."

D'aucuns y verront un clin d'oeil à la célèbre phrase qu'il prononça le 26 juillet 2012, "whatever it takes", signe de sa détermination à protéger la zone euro et sa monnaie. "Mario Draghi restera le président qui a amené la BCE à de nouveaux niveaux professionnels, en termes de communication, de mise en place institutionnelle et de boîte à outils d'instruments de politique monétaire, conclut Carsten Brzeski. Et le président de la BCE qui a empêché la zone euro de s’effondrer, uniquement avec des mots."