Investir comme Pierre Wunsch et Christine Lagarde

On y apprend que la présidente Christine Lagarde détient des parts d’un fonds de placement de BNP Paribas investi en actions de la zone euro mais aussi une participation dans une société foncière. Les montants investis ne sont pas spécifiés. Elle détient également des dépôts supérieurs à 100.000 euros dans au moins une banque supervisée par la BCE. Son fonds en actions perd quelque 20% depuis le début de l’année, à l'image des indices européens.

Jens Weidmann , le président de la banque centrale allemande, détient pour sa part des fonds indexés (ETF) sur l’indice DAX de la Bourse de Francfort et sur l’indice mondial MSCI . De son côté, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, affiche une participation dans Villeroy et Boch , société franco-allemande cotée à Francfort (-24% depuis janvier).

Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique Pierre Wunsch est plus actif que son collègue français. Tout comme l'année précédente, il détient des participations dans 13 fonds: quatre fonds Templeton (Global Total Return, Frontier Markets, Asian Growth, Asian Smaller Companies), deux fonds Fidelity (EMEA, European Dynamic), deux fonds JPMorgan (Europe Dynamic Small Cap, Europe Equity Plus) ainsi que les fonds Invesco European Growth Equity, Schroders lSF Japanese Equity, Blackrock BGF World Mining, Amundi CPR Invest Silver Age et le Carmignac Patrimoine. Un large éventail qui fait la part belle aux actions.