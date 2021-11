Investir dans le coté ou dans le non-coté?

Selon l’enquête menée auprès de 750 investisseurs répartis dans 26 pays, 90 % d’entre eux comptent augmenter leur allocation dans une ou plusieurs classes d’actifs non-cotés au cours des douze mois à venir. Parmi ces actifs non-cotés, on retrouve le "private equity", l’investissement dans les infrastructures, la dette privée et l’investissement d’impact (impact investing). Cette augmentation du non-coté répond à une volonté pour ces investisseurs de diversifier leur portefeuille et aussi de générer de plus hauts rendements dans le contexte de la pandémie.