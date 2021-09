JPMorgan vise bien plus bas pour l'action Ageas

Les marchés européens ont pu compter sur la bonne tenue des valeurs technologiques pour aller de l'avant. À Bruxelles, la progression du Bel 20 était plus timorée.

Séance calme ce lundi en l'absence des investisseurs américains au repos pour le traditionnel "Labor Day". Les suiveurs européens n'avaient en outre pas grand-chose à se mettre sous la dent avec une saison des résultats qui touche à sa fin et peu d’événements macro-économiques à l'agenda. Le reste de la semaine sera plus croustillant avec la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne ce jeudi.

La progression du secteur technologique, échaudé par le nouveau record signé vendredi en clôture par le Nasdaq, a soutenu la tendance européenne ce lundi. Les grands indices du Vieux Continent ont terminé la séance sur des gains ne dépassant pas les 1%. Notre Bel 20 national était un petit peu à la traîne par rapport à ses voisins européens. Ralenti par ses valeurs défensives comme Elia (-1,03%) et les SIR, il a timidement avancé de 0,25%.

Le commerce respire à Paris

Teamviewer à Francfort et Prosus à Amsterdam ont mené la danse des hausses du secteur technologique.

À Paris, le secteur du luxe s'est distingué avec les plus belles montées du jour aux côtés de Carrefour (+1,87%) qui a bénéficié de l'assouplissement à venir des règles sur le "pass sanitaire" dans les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés.

Rentabilité sous pression pour Ageas

Chez JPMorgan, on pointe le fait que la rentabilité des activités asiatiques d'Ageas sera mise sous pression. Les analystes réduisent d'environ 5 % les prévisions de bénéfices pour 2021 et 2022. Nous sommes devenus plus prudents en ce qui concerne la rentabilité en Asie, étant donné l'évolution des taux d'intérêt locaux", disent-ils. Les investisseurs se sont inquiétés de l'impact du durcissement du marché boursier chinois sur la rentabilité de la coentreprise d'Ageas en République populaire.