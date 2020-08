Jack Ma en piste pour la plus grosse IPO de l'histoire

La saison est au record. Après les sommets atteints par les indices US, la poussée de fièvre du secteur technologique à Wall Street ou encore l'envolée de Tesla, les marchés s'apprêtent à assister à la plus grande entrée en bourse jamais réalisée .

Pour ses premiers pas en bourse, Ant pourrait être valorisé à 225 milliards de dollars. C'est plus que les banques Goldman Sachs et Morgan Stanley réunies et autant que les 7 plus grandes banques de la zone euro.

Et le succès est au rendez-vous, si bien que l'IPO d'Ant pourrait valoriser le groupe financier à 225 milliards de dollars, soit un peu plus de 190 milliards d'euros. C'est plus que Goldman Sachs et Morgan Stanley réunies ou autant que les 7 plus grandes banques de la zone euro.