Jackson Hole, la réunion des grands argentiers devenue incontournable

L’heure de la grand-messe a sonné à Jackson Hole. Calfeutrée entre d’importantes chaînes de montagnes (Teton), cette station touristique se situe dans le Nord-Ouest des Etats-Unis, dans l’Etat de Wyoming. Et si, chaque année à pareille période, on parle de cette station dans la presse financière, c’est parce que cette grand-messe a coutume de réunir dans les derniers jours du mois d’août, et cela depuis 1982, les pontes de la sphère monétaire mondiale. Paul Volcker, Alan Greenspan, Janet Yellen, Jean-Claude Trichet, Mario Draghi pour ne citer qu’eux, sont tous déjà allés là-bas.