Jacques Berghmans: "Nous sommes au début d'un cycle haussier pour la Bourse"

Jacques Berghmans, cofondateur de TreeTop Asset Management l'affirme: L’épargnant belge a droit aux performances de la Bourse mondiale, car l’économie devrait continuer à progresser.

Jacques Berghmans, le cofondateur de la firme TreeTop Asset Management, est tombé dans la marmite boursière quand il était petit. À l’âge de 15 ans, il a reçu un petit portefeuille d’actions de son grand-père et suivait déjà tout ce qui se passait sur les marchés. Rapidement, il se met à collectionner les bilans des sociétés cotées dans sa chambre comme d’autres font la collection de BD ou de vignettes Panini de joueurs de football.

Dans ses bureaux bruxellois, il pose pour notre photographe devant une œuvre de Jean-Luc Moerman, représentant un billet de 100 dollars. Berghmans aime les États-Unis et leur culture boursière. Il a d’ailleurs travaillé pour le courtier américain Merrill Lynch à Amsterdam, Bruxelles et Luxembourg. Aujourd’hui, alors que d’autres analystes prévoient une nouvelle période de turbulences boursières, l’homme fort de TreeTop entrevoit de son côté un nouveau cycle haussier pour la Bourse mondiale. L’indice MSCI World peut encore grimper pendant 3 à 4 ans, avec des gains de 10%, dit-il.

Les marchés boursiers ont connu une correction au début du mois de février. Certains font la comparaison avec la situation du krach de 1987 ou la crise de 2008… Quel est votre avis?

En moyenne, chaque année, il y a une correction de 13 à 14% des actions entre le niveau le plus haut de la Bourse et le niveau le plus bas. C’est là le rythme normal de la Bourse. La correction de février était salutaire car on n’avait plus enregistré de correction depuis plus d’un an. Il s’agit d’une correction classique.

En réalité, pendant les trois quarts du temps, les Bourses sont à la hausse. Mais on a aussi ces chutes brutales, mais courtes. Ce sont précisément ces corrections brutales qui effraient certains investisseurs. C’est d’ailleurs pour cette raison que tout le monde n’achète pas des actions (rires). Sinon tout le monde serait en Bourse, puisque les actions offrent un return nominal de 8 à 9% par an, soit 6% de croissance des bénéfices et 2 à 3% de rendement du dividende. Par comparaison, les obligations et l’immobilier donnent historiquement du 5% nominal, avec 3% d’inflation. Les statistiques le prouvent, les actions sont toujours gagnantes à long terme. Pourtant les actions ne représentent que 15% de l’épargne mondiale contre 50% pour l’immobilier et 35% pour les obligations et les dépôts.

80% Profil d'investissement Les Belges ont investi 80 à 90% de leurs actifs dans l’immobilier et les obligations.

Depuis 30 à 40 ans, les gens n’ont jamais perdu d’argent sur leurs investissements en immobilier et en obligations. La situation est à surveiller car les particuliers sont surinvestis dans ces actifs qui ont bien fonctionné par le passé. Les Belges ont même 80 à 90% de leurs actifs dans l’immobilier et les obligations. À mes yeux, il y a un risque non négligeable que l’immobilier et les obligations soient les plus mauvais marchés dans le futur. Je constate d’ailleurs que Warren Buffett a prétendu que détenir actuellement des obligations dans un portefeuille d’actifs financiers contribue à augmenter le risque et non à le diminuer.

Pour la Bourse, ne craignez-vous pas l’impact de la remontée des taux d’intérêt?

Les taux remontent mais c’est parce que l’économie fonctionne bien. Et l’impact de la reprise économique sur les bénéfices des sociétés est plus important pour la Bourse que les taux. Tant que les taux restent dans des zones de 2 à 3%, cela n’a pas d’impact négatif sur la Bourse.

D’ailleurs, la baisse des taux de ces dix dernières années n’a pas eu d’impact réellement positif sur le comportement des particuliers en Bourse. Même avec des taux d’intérêt à 0%, les Belges sont restés fidèles aux livrets d’épargne. Ils ont été échaudés par les chutes des actions depuis 2000.

Les gens ont fui la Bourse?

Certains particuliers sont vraiment terrorisés. Quand je parle à tous ceux qui ont expérimenté la Bourse depuis 15 à 20 ans, ils disent avoir essayé une première fois, une deuxième et ensuite, dégoûtés, ils ont arrêté les frais. Ceux qui restent en Bourse, ce sont ceux qui y sont depuis toujours et qui ont diversifié leur portefeuille. Les autres me parlent toujours de quelques expériences dramatiques.

Des expériences liées à l’action Fortis?

Oui, des actions conseillées par les banques comme étant des valeurs solides et inébranlables alors que tout change rapidement dans le monde d’aujourd’hui. La durée de vie moyenne d’une société dans l’indice boursier américain Standard and Poor’s est de 14 ans seulement. Il n’y a plus réellement d’actions de bon père de famille.

Les gens ont peur de la Bourse. Et les médias sont en partie responsables. Dès qu’il y a une correction boursière, certains parlent de krach. C’est exagéré. On a connu deux krachs boursiers avec des chutes de 45% en l’espace de 20 ans (en 2000-2002 et 2008). Mais c’est exceptionnel. Il n’y a eu que quatre krachs en l’espace de cent ans.

La Bourse mondiale, c’est en gros 2.500 sociétés, parmi lesquelles des valeurs comme Nestlé, Google…. Cette Bourse mondiale a largement fait ses preuves avec un return de 8 à 9% par an. Mais pour certains, ce n’est pas assez spéculatif. Ils préfèrent investir dans le bitcoin, une mine d’or au Pérou ou je ne sais quoi encore. Ils cherchent des frissons et espèrent rapidement gagner 50%, mais ne se rendent pas compte des risques.

C’est quand même incroyable que 15% seulement de l’épargne mondiale soit investie en actions, c’est-à-dire dans les entreprises qui sont source d’innovation et de création de richesses pour notre société. C’est même un peu dramatique.

Il y a un problème de formation et d’éducation financière, selon vous?

Oui, notre société vit grâce à la création de richesses apportée par les entreprises. Et les gens n’investissent pas dans les actions. En Europe, il existe une méfiance vis-à-vis du capitalisme. Les entreprises innovantes sont rares, contrairement aux États-Unis et en Asie. Aux USA, il y a une vraie culture au niveau boursier, l’investisseur y est choyé et l’efficacité des entreprises américaines est célébrée. Chez nous, l’efficacité est perçue avec un certain dédain. Et que voit-on? Nos entreprises belges vendent leurs activités à des sociétés étrangères, souvent américaines. Ce serait bien de faire l’inverse. Si rien ne change, nous deviendrons en quelque sorte les esclaves de la politique de Donald Trump.

Votre message aux particuliers belges, c’est de ne pas investir dans les Bourses belge et européennes mais de viser la Bourse mondiale?

Si l’on prend un risque, c’est pour être bien rémunéré. La Bourse belge, c’est un tiers de pourcent de la Bourse mondiale. En 1900, elle représentait encore 4% de la Bourse mondiale. La Bourse belge est celle qui a historiquement le plus reculé dans le monde après l’Autriche et la Russie.

Vue en plein écran ©treetop

L’épargnant belge a droit aux performances de la Bourse mondiale, car l’économie devrait continuer à progresser. Je pense d’ailleurs que nous ne sommes qu’au début d’un cycle. Nous avons eu 7 ou 8 ans de gestion de crise, années pendant lesquelles les marchés ont pansé leurs plaies et récupéré. Mais là nous avons une reprise de l’économie mondiale qui peut durer pendant 3 ou 4 ans encore, avec un retour de l’optimisme. La Bourse mondiale (MSCI World) peut encore grimper pendant 3 à 4 ans, avec des gains de 10% par an, en ligne avec la progression des bénéfices. La valorisation, calculée par les ratios cours/bénéfices, se situe plus ou moins dans la moyenne des trente dernières années.

Faut-il rester en permanence investi en Bourse?