Janus Henderson: "Une forte reprise des dividendes est en cours"

La générosité envers les actionnaires est plus que jamais de retour. Au deuxième trimestre de l'année en cours, les dividendes mondiaux ont augmenté de 26,3% sur un an et se hissent à 471,7 milliards de dollars. Autrement dit, ils ne sont plus qu'à 6,8% de leurs niveaux du deuxième trimestre 2019, dernière base comparable qui n'était pas affectée par la pandémie.