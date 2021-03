Jean Deboutte, directeur de la stratégie de l'Agence de la dette: "La hausse des taux d'intérêt reste limitée"

Quelles conséquences a eu la récente hausse des taux obligataires pour la dette belge?

Nous avons pu émettre des obligations à très long terme, comme l'adjudication d'une obligation à 50 ans en février. Le timing était bon. Désormais, ce genre d'émissions est devenue plus chère et elles rencontrent moins de succès auprès des investisseurs. Ceux-ci sont attirés par des taux obligataires plus élevés, mais des taux obligataires plus élevés signifient aussi que la valeur de leur investissement baisse. Lors des adjudications récentes, nous avons dû émettre des durées plus courtes, car nous n'avons pas eu assez de demande de la part des investisseurs.

Qu'en est-il du côté de la charge d'intérêt de la dette belge?

Quelle serait une progression inquiétante pour le budget?

Il faudrait une hausse de 100 points de base, soit 1%, à la fois des taux longs et des taux courts, pour avoir un choc réel. Mais actuellement, les taux courts n'ont pas bougé. Dans un horizon de trois ans, on peut estimer à 0,2% la hausse de la charge d'intérêt de la dette. Cela reste limité. Car la charge d'intérêt de la dette reste stable. En cas d'un tel choc, on assisterait plutôt à une stabilisation de la charge d'intérêt de la dette. Et puis je suis convaincu que la Banque centrale européenne (BCE) va réagir si elle constate une hausse de 50 points de base des taux obligataires. Elle pourrait augmenter ses rachats obligataires à travers le PEPP (le programme anti-crise de la BCE, NDLR), afin de calmer le jeu. Même aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine peut siffler la fin de la partie. Les banques centrales ne sont pas prêtes à lâcher leur aide.

La récente hausse des taux obligataires était -elle prévisible?

La cause de cette hausse des taux obligataires belges s'explique par la progression des taux américains, qui ont grimpé deux fois plus vite qu'en zone euro. La nouvelle présidence des États-Unis, le plan de relance qui vient d'y être voté et la gestion de la crise du Covid-19 laissent penser que l'économie va aller mieux. Les investisseurs en déduisent que l'inflation va devenir plus élevée et exigent des taux d'intérêt plus élevés. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas et on s'est trop habitué à ces niveaux. Au quatrième trimestre, les taux obligataires belges étaient en négatif jusqu'à l'échéance de 17 ans. On pouvait s'inquiéter de taux extrêmement bas. On assiste à une correction tout à fait normale sur les marchés. Mais les taux obligataires restent encore très bas. La hausse n'a été que limitée, de 20 à 30 points de base.