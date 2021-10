Jens Weidmann quitte la présidence de la Bundesbank

Mise en garde

"Je suis parvenu à la conclusion que plus de dix ans est une bonne période de temps pour tourner une nouvelle page - pour la Bundesbank et aussi pour moi personnellement", a-t-il dit.

La hausse des prix de l'énergie et des services a porté l'inflation dans la zone euro à 3,4% en rythme annuel en septembre, a déclaré mercredi Eurostat, et la hausse des prix de base s'est elle aussi accélérée mais plus modérément.

Peter Praet se dit surpris

Peter Praet, l'ancien chef économiste de la BCE, est surpris par ce départ qui n'est peut-être pas étranger à l'arrivée d'une nouvelle coalition à la tête de l'Allemagne qui sera plus à gauche avec les Verts et les sociaux-démocrates du SPD alors que Weidmann avait été nommé par Angela Merkel (CDU) pour laquelle il avait d'ailleurs travaillé. Sans oublier que les banques centrales ont vu leur rôle sensiblement s'élargir au cours des dernières années (achat d'obligations d'État, discussions sur le climat...) alors que Weidmann est plutôt un banquier central traditionnel. "J'ai beaucoup de respect et d’amitié pour Jens. Une personne de grande correction. J’ai toujours apprécié nos échanges sur la situation économique, en dépit de nos divergences. La diversité d’opinions est un élément essentiel au bon fonctionnement de la BCE". Peter Praet exprime toutefois un reproche: "J’aurais aimé qu’il présente de façon plus neutre les décisions de politique monétaire auprès du public allemand, ce qui ne l’aurait pas empêché d’expliquer pourquoi il avait une vue différente".