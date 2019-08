Jensen-Group, une perle méconnue

Croissance

Ces blanchisseries travaillent notamment pour le compte des services publics (hôpitaux, prisons, maisons de repos, etc.) ou des grandes chaînes hôtelières, ce qui fait de Jensen une proposition d’investissement indirectement exposée à la croissance du tourisme mondial. Le groupe dispose d’unités de production sur l’ensemble des grandes régions touristiques, avec plus de 40% du chiffre d’affaires dégagés en dehors du marché européen.

Durant les 12 derniers mois, l’évolution du cours a toutefois été relativement stable. Les raisons de cette relative morosité viennent d’un climat concurrentiel plus difficile et d’un contexte plus incertain pour l’économie mondiale, et notamment pour les grandes chaînes hôtelières dans un contexte où l’activité est en passe de se ralentir dans de nombreuses régions.