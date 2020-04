Jim Simons, l'homme qui gagne de l'argent en dormant

Le "plus grand investisseur de la planète"? Jim Simons de Renaissance Technologies.

Ce mathématicien américain de 82 ans, qui cultive la discrétion, a confié un jour qu’il ne voulait pas se préoccuper continuellement du marché. " Je veux des modèles qui permettent de gagner de l’argent pendant que je dors. " Ne regardant jamais les éléments fondamentaux, il se focalise uniquement sur ses programmes informatiques qui décèlent des opportunités d’achat et de vente. Depuis 1988, son fonds Medallion affiche un gain annuel moyen de 39% (après commissions), ce qui le positionne devant Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch ou Steve Cohen. De quoi le nommer "le plus grand investisseur de la planète".

C’est en 1978 que cet ancien professeur, diplômé du MIT, a débuté dans le monde l’investissement, ceci après avoir été "code breaker". Il a notamment déchiffré les codes secrets de la Russie pendant la Guerre froide, comme l’indique Gregory Zuckerman du Wall Street Journal qui lui a consacré un livre "The Man Who Solved The Market".