John Greenwood: "La politique menée par la BCE n'a pas été un grand succès"

John Greenwood, économiste en chef d’Invesco depuis 1974, porte un regard lucide sur les crises qui affectent ponctuellement les grandes économies mondiales. Nous avons récemment eu l’occasion de le rencontrer en marge d’une conférence organisée à Londres pour la presse financière internationale.

Vous ne craignez pas un impact négatif lorsque le plan fiscal de Donald Trump cessera d’avoir un effet?

Cette politique fiscale a, selon moi, un impact minime. En règle générale, l’impact de ce type de mesures sur l’économie est souvent exagéré, et je sais que c’est une vue assez contrariante au niveau européen, où les économistes font souvent une fixation obsessionnelle sur l’impact des dépenses publiques. Dans l’histoire, il est toutefois rare de trouver des exemples de politiques fiscales ayant rencontré le succès en l’absence d’un soutien de la politique monétaire.

Vous êtes assez optimiste pour les Etats-Unis. Qu’est ce qui pourrait provoquer un changement de ce scénario?

La trajectoire américaine reste actuellement sur une croissance soutenue et stable grâce à la progression du crédit et de la masse monétaire qui a permis d’atténuer les craintes que nous avions par rapport à la diminution de la taille du bilan de la Fed. Si la Réserve fédérale venait à resserrer sa politique monétaire lorsque les effets du plan fiscal commenceront à s’atténuer, nous pourrions avoir un ralentissement marqué de l’économie. Pour le moment, nous ne pensons pas que ce risque soit suffisamment tangible. La santé financière du secteur privé constitue une autre raison pour laquelle nous sommes optimistes pour l’économie américaine, qui s’est désendettée beaucoup plus rapidement que n’importe quelle autre économie au sortir de la crise financière.

Quelle est votre analyse de la politique commerciale menée par la présidence américaine?

La politique menée par Donald Trump vise à menacer ses partenaires pour les forcer à changer leur manière d’opérer. La fin pour justifier les moyens, en quelque sorte. C’est une manière agressive de négocier, et je ne suis pas convaincu que les élections de novembre vont nécessairement marquer la fin de cette politique au niveau de l’administration américaine.

CV EXPRESS John Greenwood est entré chez Invesco dès 1974 pour occuper la position d’économiste en chef. Initialement basé à Hong Kong, un pays avec lequel il a conservé de nombreux liens, sa fonction est aujourd’hui localisée à Londres, après un passage par San Francisco. Avec 44 années d’expérience dans sa fonction, il a traversé de nombreuses crises économiques et financières. Il continue aujourd’hui à fournir des analyses économiques aux gestionnaires de fonds et aux clients du groupe Invesco.

Dans ce contexte de faible croissance de la masse monétaire, l’inflation devrait rester faible?

L’inflation américaine s’est redressée, mais reste autour de 2%. La croissance actuelle de la masse monétaire est limitée, et il n’y a donc aucune raison qui nous permettrait de prédire une accélération de l’inflation à court terme. Je ne crois pas non plus à l’argument que la digitalisation de l’économie est une des causes de cette croissance faible de l’inflation. Si nous dépensons moins pour acheter un téléphone, nous aurons davantage de moyens pour dépenser dans d’autres postes, ou pour partir en voyage. L’inflation se rapporte aux biens et aux services. Et si les prix des biens ont généralement été sous pression, les prix des services ont progressé de 3 à 4% par an dans les grands pays occidentaux.

Vous restez un critique acerbe de la politique menée par la BCE. Quel devrait être son plan de bataille?

La politique menée par la BCE n’a pas été, selon moi, un grand succès. La croissance de la masse monétaire est retombée depuis ses plus hauts, et la progression du crédit reste à la traîne autour de 2% par an. L’Europe aurait besoin d’une croissance minimum de 6% de la masse monétaire pour avoir un impact favorable pour atteindre un taux d’inflation de 2%. Je m’attends donc à ce que l’inflation retombe progressivement vers 1%. En favorisant le secteur bancaire plutôt que le secteur non bancaire pour mettre en place son programme d’assouplissement quantitatif, elle a saboté une grande partie de l’impact économique de son plan car elle s’est reposée sur le secteur bancaire pour créer du crédit, dans un contexte ou celui-ci était particulièrement allergique à la prise de risque.

Les phrases clés "Si la Réserve fédérale venait à resserrer sa politique monétaire lorsque les effets du plan fiscal de Donald Trump commenceront à s’atténuer, nous pourrions avoir un ralentissement marqué de l’économie." "L’exposition doit être maintenue sur les Etats-Unis, tandis que les autres marchés développés semblent fondamentalement moins attractifs." "Au niveau des marchés émergents, il convient de faire la distinction entre ceux qui ont été correctement gérés, et ceux qui ne l’ont pas été."

Cet environnement d’inflation faible a des conséquences pour les marchés financiers…

Le maintien sous contrôle de l’inflation a un impact négatif pour les taux obligataires, et sera positif pour les valorisations des marchés boursiers. Pour le moment, l’exposition doit être maintenue sur les Etats-Unis, tandis que les autres marchés développés semblent fondamentalement moins attractifs. Au niveau des marchés émergents, le contexte d’une normalisation des taux américains reste toujours un moment difficile à passer, et il convient de faire la distinction entre ceux qui ont été correctement gérés, et ceux qui ne l’ont pas été. En termes de classe d’actifs, les actions doivent bien entendu rester privilégiées, tandis que la normalisation des taux d’intérêts nous pousse à rester prudents par rapport aux placements obligataires et monétaires. Il y a un parallèle à faire entre la situation actuelle et celle qui prévalait en 1994 et 2004, dans d’autres phases de normalisation des taux d’intérêts aux Etats-Unis. Le cycle s’était encore poursuivi pendant plusieurs années avec des indices boursiers en hausse. Et je ne vois pas pourquoi ce scénario ne pourrait pas se répéter à nouveau.