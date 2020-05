John Love, presque noyé dans le pétrole

John Love baigne dans le pétrole depuis de nombreuses années. Mais, cette fois, ce diplômé de l'University of Southern California risque peut-être de s’y noyer.

Un grand bandeau rouge s’affiche désormais sur le site internet de United States Commodity Fund (USCF) . C’est cette société dont il est le président et CEO qui gère le fonds United States Oil Fund (USO), qui est dans l’œil du cyclone.

Toutes les performances affichées sont dans le rouge, très nettement dans le rouge . Depuis la création du fonds en 2006, la chute est de 93%. Et depuis le début de l'année, la dégringolade dépasse les 80%.

Au plus fort de la tempête, des investisseurs particuliers, qui pensaient que le pétrole ne pouvait que remonter, ont encore massivement spéculé via cet ETF exchange-traded fund), qui investit en contrats à terme sur le cours du WTI. On a même accusé cet ETF d'avoir contribué à la chute du contrat de mai jusqu'à -37 dollars.