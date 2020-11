Jour de fête sur les marchés financiers

Serait-ce la lumière au bout du tunnel? Les marchés boursiers évoluent en très forte hausse ce lundi suite à l'annonce par Pfizer du développement d'un vaccin "efficace à 90%" contre le nouveau coronavirus. Les investisseurs exultent et Wall Street en profite pour inscrire de nouveaux records. Le Dow Jones a ouvert en hausse de 5,3% et le S&P 500 de 3,6%.

Les gagnants d'hier sont les perdants du jour

Ce sont naturellement les valeurs les plus touchées par la pandémie qui mènent la tendance. Banques, compagnies aériennes, croisiéristes, etc. Tout le monde espèrent la fin des mesures de confinement et la reprise économique pour de bon. Le croisiériste Carnival gagne près de 40%! Les compagnies aériennes IAG (+38%) et Lufthansa (+26%), ainsi que le motoriste britannique Rolls-Royce (+55%) enregistrent parmi les plus fortes hausses en Europe.