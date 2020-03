Journée noire pour le bitcoin et les cryptomonnaies

Les devises électroniques n'ont pas échappé à la déroute boursière de jeudi. Le bitcoin, encore vu récemment comme un refuge face à la dépréciation d'autres actifs, a subi sa plus nette baisse en 5 ans.

Le bitcoin et les autres cryptomonnaies n'en mènent pas large. La panique boursière de ce jeudi n'a pas épargné les devises électroniques qui ont perdu jusqu'à 25% en moyenne en cours de séance. La plus célèbre d'entre elles, le bitcoin, perdait 23% à 6.050 dollars vers 16h. Il s'agit de son plus fort recul depuis cinq ans.