Jusqu'où le pétrole peut-il plonger?

L'Arabie saoudite, le plus grand exportateur de pétrole au monde, a entamé une guerre des prix samedi en réduisant les prix de son brut pour les marchés étrangers comme il ne l'a jamais fait depuis au moins 20 ans , offrant des rabais sans précédent aux acheteurs en Asie, en Europe et aux États-Unis pour inciter les raffineurs à acheter du brut saoudien au détriment d'autres fournisseurs.

Déjà affectés par l'épidémie du nouveau coronavirus, la Bourse saoudienne a plongé de 7,7% , alors que les marchés ont dévissé à Dubaï de 8,5% ainsi qu'au Koweït et à Abou Dhabi, en chute de plus de 7%.

Les marchés en Arabie saoudite et dans les autres pays du Golfe ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs années à leur réouverture dimanche, après l'absence d'accord entre l'Opep et la Russie sur des coupes de production de pétrole.

Douleur maximale

La stratégie saoudienne de choc et d'intimidation pourrait être une tentative d'imposer le maximum de douleur de la manière la plus rapide possible à la Russie et aux autres producteurs, dans un effort pour les ramener à la table des négociations, puis d'inverser rapidement la hausse de la production et de commencer à réduire la production si un accord est conclu.