KBC lance le premier fonds "self-learning" en Belgique

Fonds

Après trois ans de recherches et de tests, le logiciel est , selon KBC, s uffisamment au point pour lancer un fonds utilisant cette technologie . "Ces dernières années, nous avons beaucoup appris, notamment pendant les deux crises boursières. Nous avons pu constater que les modèles osaient prendre des positions plus tranchées que dans nos portefeuilles gérés par des humains . Pendant la crise du coronavirus, le modèle a vendu plus rapidement, et a ensuite racheté plus vite des actions."

D’après KBC, cette nouvelle approche de gestion a beaucoup d’avenir. "Nous vivons dans un monde où nous disposons de plus en plus d’informations et où les bourses connaissent des fluctuations de plus en plus importantes. Le flux d’informations est de plus en plus difficile à suivre pour les humains. De plus, ces modèles ont une mémoire qui augmente en permanence avec les données enregistrées. Lorsqu’un collègue prend sa pension, nous perdons toujours une partie de notre mémoire collective. Avec ce type de modèle, ce ne sera plus le cas", poursuit Lema.