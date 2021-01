KBC sort de la liste d'achat de Deutsche Bank | Le rally boursier en pause

KBC - Deutsche bank retire la banque belge de sa liste d'achat.



Asit Biotech - Un plan pour éviter la faillite de la biotech est sur la table.



AIRBUS - Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils commenceraient à prélever dès ce mardi des taxes supplémentaires sur les pièces détachées pour avions et sur d'autres produits importés de France et d'Allemagne, dans le cadre du litige entre Washington et l'Union européenne sur les subventions accordées à l'aéronautique.