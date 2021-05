KPN ne répond pas aux avances du fonds EQT, l'action décroche

Mais ce signal attestant d'une solide reprise de l'économie européenne a aussi fait réfléchir les suiveurs des marchés financiers. D'aucuns se tâtent sur l'agenda des grandes banques centrales et estiment qu'on se rapproche du moment où BCE, Fed et autres commenceront à réduire leurs mesures de soutien d'urgence.

Le secteur du tourisme a gonflé de plus de 24% depuis le premier janvier. C'est le compartiment le plus dynamique du Stoxx 600 en 2021 devant le secteur bancaire (+23%).

Au final, la hausse du jour était modérée. Le CAC 40 de Paris (+0,61%) et le DAX de Francfort (+0,66%) ont gagné des points. Le Bel 20 de Bruxelles (+0,07%) a eu du mal à suivre ses homologues européens. Telenet (-2,86%) et Umicore (-0,04%), qui cotaient ex-dividende, ont ralenti l'indice bruxellois. La Bourse de Londres a gardé ses portes closes comme chaque premier lundi du mois de mai pour le "Early May bank holiday".