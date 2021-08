Kinepolis retrouve ses visiteurs et le sourire

Seuls les cinémas espagnols, luxembourgeois et américains étaient ouverts, même s’ils faisaient l’objet d’importantes restrictions et souffraient d’un manque de contenu. Fin mai et début juin, les cinémas français, néerlandais et belges ont successivement rouvert. À la mi-juillet, tous les cinémas Landmark au Canada ont également eu la permission de rouvrir.