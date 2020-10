L'Amazon de la gestion d'actifs

Certains analystes financiers soulignent que BlackRock est devenu par sa diversité et sa puissance "une sorte d’Amazon de la gestion d’actifs". Premier gestionnaire au monde, le groupe a dépassé tous les pronostics en matière de résultats trimestriels. Dirigé par Laurence Douglas Fink, il gère désormais plus de 7.800 milliards de dollars d'actifs, une hausse de plus de 12% sur un an. Et la marge opérationnelle de profit a atteint le record de 47%. Visiblement, Larry Fink et le groupe qu’il a cofondé ne connaissent pas la crise. « La pandémie engendre une certaine peur de l'avenir et, aux Etats-Unis, cela se traduit par une hausse du taux d'épargne et du taux d'investissement pour le long terme », a expliqué ce fils d'un vendeur de chaussures qui a débuté sa carrière à Wall Street en 1976 chez First Boston.