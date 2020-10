L'Amazon des services financiers lance la plus grosse IPO de l'histoire

Ant Group s'apprête à lever 35 milliards de dollars en Bourses de Shanghai et Hong Kong. La clé de son succès? Une solution tout-en-un déployée à une échelle jamais vue en Europe.

Le moment est historique. Ant Group, l'Amazon des services financiers soutenu par le holding Alibaba du milliardaire chinois Jack Ma, prend la route de la Bourse . Enfin, en l'occurrence, des Bourses. Shanghai et Hong Kong seront les deux arrêts de la locomotive.

Objectif? Y lever à la grosse louche quelque 35 milliards de dollars . Et ce, sur base d'un prix décidé vendredi dernier "hors de New York, une première", s'est félicité l'entrepreneur du net bien connu en Belgique puisque celui-ci entretient une relation particulière avec la famille royale belge notamment, de même qu'il a choisi Liège pour loger le premier hub logistique européen du géant de l'e-commerce qu'il fondait en 1999.

Il s'agira-là de la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée à ce jour . Et ce, alors que le précédent record était détenu jusqu'ici par la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, qui levait quelque 29,4 milliards de dollars en fin d'année dernière.

Attendue pour le 5 novembre, l'opération devrait valoriser l'entreprise à quelque 320 milliards de dollars, soit, en clair, plus que la capitalisation boursière de la plus grande banque américaine JP Morgan, ou encore plus de quatre fois le poids sur les marchés d'un acteur tel que Goldman Sachs.