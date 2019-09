L'Etat belge a déjà bouclé ses émissions d'Olo

Autrement dit, le refinancement de la dette à long terme arrivant à échéance cette année est d'ores et déjà terminé car, après une adjudication, il est fréquent qu'un montant résiduel soit encore emprunté auprès d'investisseurs souhaitant soumettre des offres non compétitives.

"Un peu plus de 2 milliards à trouver"

L'agenda de l'Agence fédérale de la dette prévoit toutefois encore une adjudication le 18 novembre prochain . Mais le plan de financement de 2019 prévoyait aussi de lever 2 milliards d'euros via des instruments alternatifs , comme le programme EMTN (euro medium term notes), qui permet des emprunts à des conditions plus souples, notamment en devises étrangères, et les Schuldscheines, des titres non cotés en bourse, ainsi que 250 millions d'euros via les bons d'Etat .

Or, à ce jour, les bons d'Etat ont rapporté à peine 3,98 millions et les autres instruments de dette ont été à peine utilisés. "Nous avons juste réalisé une petite opération privée via les EMTN", explique Jean Deboutte, directeur à l'Agence de la dette. "Il faudra donc encore trouver un peu plus de 2 milliards d'euros, soit via ce programme EMTN s'il permet d'obtenir des conditions meilleures qu'avec les Olo, soit via l'adjudication d'Olo de novembre qui est donc, à ce stade, maintenue."