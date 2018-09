L'Etat emprunte à un an au taux le moins négatif depuis juin 2016

Pour emprunter pour une durée d’un an, la Belgique a obtenu un taux de -0,53%. C’est la rémunération la moins généreuse en plus de deux ans. Mais c’est loin d’être la fin des taux négatifs.

Lors de l’adjudication de titres de dette à court terme de l’État belge de mardi, le taux d’intérêt moyen obtenu pour les certificats de Trésorerie arrivant à échéance dans un an a été fixé à -0,53% , soit le taux le moins négatif depuis plus de deux ans.

Il faut remonter à juin 2016 pour voir la Belgique aussi peu rémunérée pour un emprunt à un an. Les taux d’intérêt de ses adjudications de titres de dette à court terme restent toutefois largement en territoire négatif.

Remontée des taux

Avec un taux à un an inférieur à -0,5%, la Belgique conserve des conditions d’emprunt à court terme très favorables.

Le 14 juin 2016, le Trésor public avait obtenu un taux de -0,493% pour des titres de dette à un an. Ensuite, le taux de cet emprunt s’était enfoncé davantage en territoire négatif.

Mais depuis le début de l’année dernière, on assiste à une remontée progressive du taux à un an de l’Etat belge. Les investisseurs anticipent une politique monétaire moins généreuse en zone euro, sachant que la BCE réduira ses achats d’actifs à partir d’octobre et y mettra un terme en fin d’année. Une première hausse des taux directeurs est en vue vers l’été 2019 ou juste après.