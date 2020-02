L'accès de la finance britannique aux consommateurs européens, véritable enjeu de l'après-Brexit

L'équivalence ne permet pas tout

Les intérêts des banques de la City sont simples: elles doivent obtenir une équivalence au passeport financier dont elles bénéficiaient jusqu’à présent, et qui leur permettait, depuis Londres, d’ouvrir des agences et d’opérer dans toute l’Union européenne . L’équivalence est accordée à des pays tiers de l’Union européenne, mais avec un ensemble de réglementations à respecter, tout particulièrement depuis la crise financière.

Les banques et firmes britanniques qui ont des activités importantes dans l’Union européenne ne retrouveront pas l’ensemble de leurs prérogatives du passeport financier . L’équivalence ne permet pas, depuis Londres et avec des antennes européennes, d’octroyer des crédits conso, des crédits immobiliers ou des services de paiement.

Impact limité

Dans le pire des cas, celui d’un no deal, les banques seront fragilisées, mais devraient être en mesure de continuer leurs activités dans l’Union européenne avec une combinaison de filiales et d’agences. Concrètement, de simples déplacements des sièges administratifs suffiront, et n’entraîneront pas de coût excessif. "Le coût incrémental et les conséquences sur les revenus d’une perte des droits liés au passeport financier seront réduits", estime Moodys.