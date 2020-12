L'accord post-Brexit booste Wall Street à l'issue d'une séance écourtée

La Bourse de New York a clôturé en légère hausse jeudi une séance écourtée et plutôt calme à la veille de Noël, les investisseurs gardant un œil sur le sort du plan de soutien à l'économie américaine.

Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé en territoire positif à la veille de Noël. Alors que la Bourse a tendance à monter dans les derniers jours de décembre, un phénomène connu sous le nom de "rallye du Père Noël", la recrudescence de la pandémie de coronavirus et les prochaines élections sénatoriales en Géorgie ont toutefois assombri les perspectives cette année.

Les républicains et les démocrates n'ont en outre pas réussi dans l'immédiat à se mettre d'accord à la Chambre des représentants sur une nouvelle version du plan de relance de 2.300 milliards de dollars qui avait été adopté lundi par le Congrès, mais est menacé de veto par Donald Trump. L'annonce in extremis d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a toutefois soulagé les investisseurs.