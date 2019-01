L'action Carrefour a repris plus de 20% depuis début décembre

L'action Carrefour bondit de plus de 6%. L'aperçu de ses chiffres du quatrième trimestre dépasse les attentes. Les analystes sont agréablement surpris.

Le analystes saluent en particulier la bonne résistance des ventes en France, malgré le mouvement des "gilets jaunes" qui a ralenti le commerce en novembre et décembre chez nos voisins. Carrefour annonce que son chiffre d'affaires dans le pays est resté stable (-0,1% en données comparables).

Mais ce qui provoque le bond de plus de 6% de l'action Carrefour en Bourse, c'est surtout l'annonce d'un résultat opérationnel courant (ROC) attendu à environ 1,93 milliard d'euros en 2018 , alors que le consensus des analystes tablait sur un ROC de 1,87 milliard. UBS y voit une "agréable surprise". La banque d'affaires applaudit aussi la progression de 6,2% des ventes au Brésil.

Fort de son chiffre d'affaires supérieur aux attentes, Carrefour confirme ses objectifs, dont un plan d'économies de 2 milliards d'euros par an à l'horizon 2020, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires via l'e-commerce alimentaire en 2022 et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en produits bio en 2022.