L'action Tesla se coupe en 5 pour devenir plus abordable

Le constructeur de voitures électriques divise le prix de son action par 5. Le but: rendre le titre plus attractif pour les petits porteurs.

À Wall Street, l'action Tesla a fait le show ces derniers mois. Un spectacle qui a propulsé le constructeur auto au premier rang des capitalisations boursières du secteur avec environ 256 milliards de dollars. Pour rappel, Elon Musk et ses voitures électriques sont arrivés à la Bourse de New York en juillet 2010. Depuis lors, Tesla pèse plus que Ford et Toyota réunis.