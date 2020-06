L'activité économique rebondit plus que prévu en Europe

L’économie européenne reprend de la vigueur. Et davantage que ce que les économistes avaient pensé. C’est ce qui ressort de la première livraison des indicateurs économiques manufacturiers et des services PMI d’IHS Markit relatifs au mois de juin. L’indice composite s’est en effet redressé à 47,5 au cours de ce mois contre 39,1 en mai et un plus bas de 13,6 en avril. Les économistes tablaient sur un indice perché à 42,4.