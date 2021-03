L'activité privée renoue avec la croissance en zone euro

Ce chiffre de mars représente "la première hausse de l'activité du secteur privé depuis septembre"; elle signale aussi "la plus forte expansion depuis juillet et la deuxième plus forte enregistrée sur les derniers 28 mois", a noté le cabinet. Les services sont "encore touchés par les restrictions" liées à la lutte contre le Covid-19, mais même dans ce secteur, "le recul a été le plus faible depuis août", a encore constaté Markit.