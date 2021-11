L'agence européenne de notation Scope vise une entrée en bourse

Le groupe Scope, leader européen en matière de rating, annonce un partenariat avec Coface. Il est également en train d’élargir les rangs de ses actionnaires, avant une future entrée en bourse d'ici deux ou trois ans.

"L’Europe a plus que jamais besoin d’une agence de rating forte et indépendante." Ces paroles sont celles de Jean-Claude Trichet, l’ancien président de la Banque centrale européenne (BCE), qui est aujourd’hui membre de la Fondation Scope. Il y a été rejoint récemment par Yves Mersch, l’ancien membre du directoire de la BCE.

Le groupe Scope joue un rôle de leader européen en matière de rating, d'analyse ESG (finance durable) et d'analyse de fonds. En matière de rating, le groupe fait toujours figure de petit poucet face aux grandes agences américaines qui forment un oligopole avec plus de 90% du marché. Mais Scope entend bien grignoter des parts de marché, en attendant qu’éventuellement, les autorités européennes contraignent un jour les émetteurs à se faire noter par une agence européenne au moins, histoire de casser l’oligopole américain et de mettre en avant les spécificités européennes.

Scope entend entrer en bourse d’ici quelques années, sur Euronext ou sur la Deutsche Börse.

Scope affiche en tout cas clairement ses ambitions. La firme entend entrer en bourse d’ici quelques années, sur Euronext ou sur la Deutsche Börse (le groupe a été créé en Allemagne). Rien n’a encore été décidé. Scope n’est d’ailleurs pas encore bénéficiaire. "Nous visons l’équilibre d’ici deux, trois ans", souligne Marc Lefèvre, ancien associé du cabinet EY, chargé du développement de Scope en France, en Belgique et au Luxembourg. Lefèvre a également dirigé les activités de listing d'Euronext. L’entrée en bourse pourrait se faire à l’horizon 2024-2025, dit-il.

Cette semaine, Scope a annoncé un partenariat avec l’assureur-crédit Coface. À partir des évaluations de crédit de ce dernier, Scope va proposer une plateforme qui permettra aux gestionnaires et investisseurs de bénéficier d’alertes en amont en cas de changements dans la qualité de crédit des entreprises dans le monde, y compris les PME. En mars dernier, Scope avait racheté Euler Hermes Rating, filiale d’Euler Hermes, la société d’assurance-crédit française.

Scope entend jouer la carte de l’Europe, en formant une alliance européenne des investisseurs. "Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne qui débute en janvier dont le thème majeur sera la souveraineté, nous voulons mettre en évidence l’apport de Scope en matière de souveraineté du financement des entreprises", confie encore Marc Lefèvre.

Axe franco-allemand

Si le groupe a été créé à Berlin en 2002 par l’entrepreneur allemand Florian Schoeller qui en est le CEO, l’axe Allemagne-France devient de plus en plus important au sein de Scope. C’est ainsi que depuis juillet, le groupe est présidé par la Française Inès de Dinechin, ancienne présidente du directoire d’Aviva Investors France et de Lyxor Asset Management. "Avoir une présidente française dans un groupe paneuropéen dont le siège est à Berlin est particulièrement important", souligne Lefèvre. Via une levée de fonds de 60 millions d’euros, le groupe est en train d’élargir les rangs de ses actionnaires pour inclure des institutions européennes, dont des sociétés françaises, italiennes et espagnoles.

"Nous serons la première agence européenne à être référencée par la BCE. C’est une autre étape importante qui sera alors franchie par Scope." Marc Lefèvre Directeur de Scope pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

Le groupe compte actuellement près de 300 collaborateurs dans les bureaux de Berlin, Paris, Londres, Milan, Madrid, Oslo, Stockholm et Francfort.

Son ambition est de couvrir les sociétés de l’indice obligataire iBoxx qui couvre les 600 plus grandes sociétés en Europe. Scope a déjà dépassé l’agence de rating Fitch en matière de couverture de ces sociétés. En 2022, il devrait dépasser Moody’s et Standard and Poor’s.