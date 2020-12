L'année boursière vue par Frank Vranken (Puilaetco)

Pour les marchés financiers, les problèmes monétaires et la relance de la consommation sont sans doute les deux plus gros défis.

Économistes, stratégistes, analystes... L'Écho leur a demandé, en cette fin d'année, de revenir sur un aspect de l'actualité qui les a marqués en 2020. C'est la relance de la consommation qu'a choisie Frank Vranken, Chief Investment Officer de Puilaetco. (6/6)

2020 est l'année du Covid=19 et du confinement. C'est aussi l'année de la correction et du rebond boursiers les plus rapides et les plus puissants jamais enregistrés dans l'histoire de la bourse. Cette année a été marquée par des extrêmes. La politique monétaire est l'un d'entre eux.

Que nous réserve 2021? Sera-t-elle l'année du vaccin? Et celle de la réouverture mondiale de l'économie? Sans aucun doute, mais quels auront été les dommages causés entre-temps?

"Jamais dans le passé les banques centrales n'ont acheté autant d'obligations d'État et d'entreprises." Frank Vranken Chief Investment Officer de Puilaetco

De nombreuses questions demeurent, mais pour les marchés financiers, les problèmes monétaires et la relance de la consommation sont sans doute les deux plus gros défis. Jamais dans le passé les banques centrales n'ont acheté autant d'obligations d'État et d'entreprises. Elles ont également lancé le concept de contrôle de la courbe des taux (yield curve control) avec lequel elles visent à contrôler le taux d'intérêt à long terme en particulier pour l’empêcher d’augmenter. Le Japon en est le meilleur exemple. Sans le dire explicitement, la Fed et la BCE font presque la même chose.

Financement monétaire

Aux États-Unis, il existe le concept de la "Modern Monetary Policy". Cela suppose que la banque centrale ne joue aucun autre rôle que celui de financer le gouvernement en rachetant ses émissions obligataires. Le gouvernement central utilisera sa politique fiscale pour stimuler ou tempérer la croissance. En attendant, les taux d'intérêt restent inchangés. Les critiques de cette politique parlent de l'arbre magique de l'argent (Magical Money Tree) parce qu'ils supposent que le gouvernement abusera irrévocablement du système et que cela revient a du financement monétaire.

"Cet été, entre deux vagues de virus, nous avons assisté à la 'consommation de vengeance': par frustration après le confinement, des consommateurs ont absolument voulu dépenser leurs réserves." Frank Vranken Chief Investment Officer de Puilaetco

Cependant, une grande partie de cet argent créé ne "circule" pas. En d'autres termes, il dort simplement sur des comptes. La cause? L'incertitude des consommateurs et des entreprises face à la crise. Comme l'argent ne circule pas, il n’engendre pas de croissance. Mais que se passera-t-il si cette pandémie prend fin en 2021 grâce au vaccin? Tous les bars et restaurants rouvriront et les voyages pourront reprendre sans entraves. Une grande partie de l'argent collecté sera-t-elle utilisée pour la consommation? Les chances d'y parvenir ne sont pas minces. Cet été déjà, entre deux vagues de virus, nous avons assisté à ce que nous appelons la "consommation de vengeance". Des consommateurs qui, par frustration après le confinement, ont absolument voulu dépenser leurs réserves thésaurisées.