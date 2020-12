L'année boursière vue par Lionel Henrion (Nagelmackers)

Vu les taux d'intérêt négatifs, le coût est nul sur les nouvelles émissions. Le coût réel est indirect et consiste à maintenir les taux d'intérêt en territoire négatif grâce aux émissions monétaires qui érodent la valeur de l'argent en circulation. C'est donc à travers le coût lié aux dépôts (l'intérêt négatif ou l'absence d'intérêt si votre banque est clémente) que chaque épargnant paie cette dette. Malgré sa forte augmentation (la dette publique représentait 115% du PIB à la fin du second trimestre 2020), les dépenses d'intérêt de la Belgique diminuent de plus en plus (entre 1 et 2% du PIB). Si la fiscalité augmente, ce ne sera donc pas pour financer cette dette. Et si l'inflation liée à l'augmentation de la masse monétaire ne concerne à ce jour que les actifs financiers, pour le bonheur des investisseurs, il n'y a pas de raison qu'elle contamine l'économie réelle rapidement au vu du chômage important.