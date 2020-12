L'année boursière vue par Michel Ernst (CBC)

Ce secteur est en forte croissance grâce à internet mais aussi parce que les jeux se jouent de plus en plus sur appareils mobiles (smartphones, tablettes, consoles portables), soit 45% des revenus à l'échelle mondiale (32% pour les consoles fixes et 23% pour les PC). Selon Statista, en 2012 les consoles fixes représentaient 45% du marché contre 37% pour les PC et seulement 18% pour les plateformes mobiles.

Un jeu comme Fortnite compte maintenant plus de 350 millions de joueurs dans le monde et en avril, en plein confinement, il a compté 3,2 milliards d'heures de jeu. La plupart des jeux vidéo comme Fortnite sont vendus en ligne ou disponibles en "free-to-play" ("gratuits" mais pour lesquels beaucoup de joueurs achètent des options virtuelles pour progresser). Ce business model est devenu t rès rentable car le montant dépensé par un joueur en options virtuelles dépasse souvent celui qu'il aurait dépensé via un support fixe (CD). À noter que l'Asie recèle un énorme potentiel dans le domaine. Ainsi le conglomérat chinois Tencent vient de dépasser 100 millions d'utilisateurs actifs pour son jeu mobile "Honor of Kings " lancé en 2015.

"Big players" en bourse

Mais les coûts étant de plus en plus importants (le jeu "Destiny", par exemple, a ainsi couté 500 millions de dollars en développement et marketing), il n'est pas étonnant que ce secteur soit de plus en plus dominé par des géants disposant de moyens à la hauteur de ce nouvel eldorado. Amazon a ainsi développé Amazon Game Studios. Ou encore Google Stadia qui est présent dorénavant dans le secteur via le "Cloud Gaming" (peu importe le support, via un serveur distant, une connexion internet et un écran suffisent). Récemment, enfin, Microsoft a acheté ZeniMax Media (éditeur, via Bethesda, de franchises réputées telles que Elder Scrolls et Fallout), pour 7,5 milliards de dollars.