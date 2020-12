L'année boursière vue par Peter Vanden Houte (ING Belgique)

Je ne vous apprendrai probablement rien de nouveau en affirmant que 2020 a été une année extraordinaire: une crise sanitaire, la mise à l’arrêt de la quasi-totalité de la vie sociale et culturelle, et, par-dessus tout, la pire récession de l’après-guerre. Dans de telles circonstances, une analyse de la situation économique se révèle encore plus difficile que d’habitude, et la difficulté est encore plus grande lorsqu’il s’agit d’établir des prévisions assez fiables pour l’avenir. Tout analyste de la conjoncture est confronté à un problème majeur: comment disposer de données économiques de qualité, de préférence les plus récentes possibles?