L'année du dollar, contre toute attente

La progression du dollar s’est accentuée à la fin de l’année. Comme l’a montré le dernier sondage de Bank of America/Merrill Lynch auprès des gestionnaires de fonds, le billet vert a été massivement recherché à la fin de l’année, alors que durant les dix premiers mois de 2018, les Faang (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google) ont été les titres les plus prisés par les investisseurs.

Des vents défavorables

Les autres devises ont elles pâti des conditions de marché défavorables. Le dollar canadien et le dollar australien, liés à l’évolution du cours des matières premières, ont reculé face au dollar alors que le cours des matières premières s’est replié, sur fond de ralentissement de la croissance économique mondiale, et des craintes liées aux tensions commerciales. La livre turque et le peso argentin ont eux particulièrement souffert des problèmes de financement externe de la Turquie et de l’Argentine. Les autres devises des pays émergents accusent aussi un fort recul face au dollar cette année. Le peso mexicain recule lui moins fort que les autres devises des pays d’Amérique latine face au billet vert. La banque centrale mexicaine a été contrainte, parallèlement, de relever ses taux d’intérêt à 8,25%, leur plus haut historique, pour combattre l’inflation. L’euro a lui souffert des tensions politiques dans la zone euro. Le bras de fer entre le nouveau gouvernement italien et l’Union européenne à propos du budget italien a refroidi les investisseurs. À cela sont venues s’ajouter les mesures du gouvernement français, prises pour calmer le mouvement des gilets jaunes. Ces mesures vont alourdir le déficit budgétaire du pays. Les récentes données économiques de la zone euro n’ont pas non plus rassuré les investisseurs. Toutefois, les stratégistes estiment que l’euro pourrait être la devise de 2019. Morgan Stanley prédit un euro à 1,31 USD d’ici la fin de l’année, mais la banque figure parmi les plus optimistes du consensus. Tous n’approuvent pas. Chez Allianz, Neil Dwane souligne que l’euro peut encore baisser car la Banque centrale européenne pourrait ne pas relever ses taux d’intérêt en 2019.