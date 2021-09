L'argent coule à flots pour Pernod Ricard

Les principaux indices actions en Europe ont globalement clôturé en hausse ce mercredi, grâce aux espoirs dans une politique monétaire accommodante. Le CAC 40 a grimpé de 1,18% et le Footsie britannique de 0,42%, tandis que le Dax allemand a lâché 0,07%. L'indice Stoxx Europe 600 a, lui, pris 0,48%.

"On pense que le dynamisme de nos ventes va continuer, on s'attend à une bonne croissance cette année."

Au niveau sectoriel, les compartiments des ressources de base (-0,66%) et de la chimie (-52%) ont terminé dans le bas du tableau. Le trio de tête est composé des secteurs de la distribution (+1,83%), des loisirs (+1,83%) et des produits & services de consommation (+1,81%).

Le spécialiste des spiritueux Pernod Ricard a vu son action prendre 3,71% à la Bourse de Paris. Lors de l'exercice décalé 2020/21, clos fin juin, le groupe détenteur du whisky Jameson, du cognac Martell ou encore du champagne Mumm a généré un peu plus de 8,8 milliards de chiffre d'affaires, en hausse de 4,5% sur un an. Son bénéfice net a quant à lui presque quadruplé sur un an, à 1,3 milliard d'euros, retrouvant un niveau similaire à l'exercice 2018-19.