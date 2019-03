L'auto se porte bien en Bourse. Oui mais…

Renault, à la Bourse de Paris, se traite à 4,4 fois à peine les bénéfices attendus cette année, et à moins de 0,5 fois la valeur comptable de ce constructeur. Son action offre un confortable rendement sur dividende brut de 6%. Renault est loin d’être un cas unique. On pourrait citer d’autres exemples, tels que Peugeot ou Volkswagen, qui s’échange sur le marché boursier de Francfort à 0,7 fois seulement la valeur comptable du groupe.

Les risques

Ce secteur sera-t-il en mesure de poursuivre sa course en avant dans les temps à venir? À entendre les analystes, il semble que oui. Leurs avis sont majoritairement optimistes avec des objectifs de cours qui vont jusqu’à 100 euros pour Renault, 27 euros pour Peugeot et 230 pour Volkswagen.

Et il y a de quoi. Il y a ce risque permanent de guerre commerciale entre les Etats-Unis et les constructeurs européens, allemands en tête. Il y a ce tournant majeur qu’opèrent progressivement les constructeurs vers la voiture électrique et la voiture autonome. Et cela au détriment de leur rentabilité à court terme.