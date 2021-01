L'autre Belge de New York

Le nom de l'économiste belgo-américain Gregory Daco est de plus en plus cité dans les médias.

Dans le domaine économique et financier à New York, on connaissait Georges Ugeux. Mais il y a un autre économiste belge actif dans la Big Apple. Il s’agit de Gregory Daco, le chef économiste USA du bureau d’analyse Oxford Economics. Régulièrement cité dans les médias (Wall Street Journal, Bloomberg…), on l’a vu être interrogé sur le parquet de la Bourse de New York par la chaîne CNBC.